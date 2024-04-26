القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية في مقاطعة خاركوف

موسكو-سانا

أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف اليوم أن القوات الروسية استهدفت محطة لسكة الحديد في مقاطعة خاركوف خلال عملية إنزال أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ليبيديف قوله: إن القوات الأوكرانية كانت تنفذ أمس عملية إنزال لعناصرها ومعداتهم في محطة سكة حديد بالاكليا بالمقاطعة عندما قامت القوات الروسية باستهدافها موقعة عدداً كبيراً من القتلى والمصابين في صفوفها.

ووفقاً لمعلومات ليبيديف تم تنفيذ غارة روسية مساء أمس على محطة السكة الحديدية في بلدة أوداتشنوي بمقاطعة دونيتسك، حيث تم تعطيل عملية تسليم الذخيرة.