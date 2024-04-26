المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة اللبنانية عن استهداف موقعين للعدو الإسرائيلي في عمليتين منفصلتين الليلة الماضية، وإصابتهما بشكل مباشر.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة، أعدت المقاومة كمينا مركبا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة تابعة للعدو الإسرائيلي قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وتم استهداف القافلة بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية، ما أدى إلى تدمير آليتين، فيما عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب خسائره”.

وفي بيان ثان، أعلنت المقاومة أنه وبعد رصد دقيق ومتابعة لتحركات قوات العدو الإسرائيلي على الحدود وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع المالكية تم استهدافها من قبل المقاومة بنيران المدفعية، وتم تحقيق إصابة مباشرة.

وفي المقابل، واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني، حيث تعرضت أطراف بلدة شبعا وكفرشوبا وحلتا خلال ساعات الفجر وصباح اليوم لأكثر من 150 قذيفة إسرائيلية بعد أن كانت سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي أدت إلى تدمير منزل في شبعا ومنزلين في كفرشوبا وأضرار في أكثر من 35 منزلاً.

وسجل قصف مدفعي معاد على باب الثنية في الخيام، كما تعرض محيط تلة حمامص لقصف مدفعي معاد عند الخامسة فجراً وسقطت 6 قذائف.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية بلدة الضهيرة وأطراف علما الضهيرة، إضافة إلى بلدة يارين الحدودية في القطاع الغربي.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ بعد منتصف الليل غارتين على بلدة حولا استهدفت إحداهما منزلاً دمر بالكامل.