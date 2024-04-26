غرق طفل في قناة للري بحمص

حمص- البعث أون لاين

صرّح قائد فوج إطفاء حمص، الرائد إياد محمد، لـ”البعث أون لاين”، بأنه ورد إلى الفوج بلاغ بغرق طفل في قناة الري بمنطقة بابا عمرو، ويبلغ عمره ١٣ سنة، فتوجهت فرق إنقاذ الفوج إلى موقع الغرق، وتم البدء بعمليات البحث عن الطفل من قبل الطاقم.

إلى ذلك، تستمر حوادث الغرق في أقنية الري بحصد أرواح الأطفال واليافعين، كما في الصيف الماضي، ورغم مناشدات الأهالي بضبط أبنائهم ما زالت الممارسات الخاطئة هي ذاتها… مجموعة من الأطفال يلهون في أقنية للري عمقها بالأمتار وتحتوي تيارات مياه قوية جداً فيغرق أحدهم ويهرع البقية للسطح، والنتيجة المزيد من الضحايا.