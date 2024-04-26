كرة حطين تبحث عن التحضير لمسابقة الكأس

اللاذقية – خالد جطل

أنهى فريق حطين تحضيراته للقاء جاره جبلة في ختام منافسات الدوري الكروي الممتاز اليوم ، حيث يسعى الحيتان لتجاوز جبلة المنتشي بفوزه على الفتوة حامل اللقب واحتلال مركز الوصيف .

المباراة ستكون صعبة على الطرفين رغم عدم أهميتها بالنسبة لحطين بينما هي مهمة لجبلة للحفاظ على مركز الوصيف ويكفي جبلة نقطة التعادل فيما خسارته قد تفقده الوصافة ومن هنا تكمن أهمية اللقاء .

مدرب حطين الكابتن أحمد عزام أكد أن اللقاء مهم لفريقه على عكس ما يراه كثيرون فالمباراة ستكون أخر بروفة للحيتان قبل مواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس الجمهورية لهذا سيكون التركيز في مباراة اليوم للوقوف بشكل نهائي على تشكيلة الفريق خاصة مع عودة بعض اللاعبين العائدين من الاصابة .

وأضاف عزام: الفترة التي توليت فيها تدريب الفريق تعتبر قصيرة ومع هذا كان جل تركيزنا لاستكمال جاهزية الفريق فنياً وبدنياً ولمعرفة واقع وإمكانيات كل لاعب، توليت قيادة الفريق مباراتين سابقتين ونجحنا بالفوز على الحرية وتعادلنا سلبياً مع الوثبة ،وكنا الأفضل وسنحت لنا عدة فرص للتسجيل وبشكل عام استفدنا من كل تفاصيل المباراتين.

وأكد عزام أنه كمدرب جديد للفريق تكونت لديه صورة إيجابية عن اللاعبين والفريق خاصة مع عودة كلا من عز الدين عوض وحسين جويد وجابر خطاب وبالنسبة لمارديك مردكيان سيخضع لإعادة التأهيل كونه عائد من الإصابة.