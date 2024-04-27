اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات تستقبل طلبات المرشحين لانتخابات اللجنة المركزية

البعث- محافظات



بدأت اليوم اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في فروع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظات، منذ ساعات الصباح الباكر استقبال طلبات ترشح الرفاق البعثيين لانتخابات اللجنة المركزية.

ففي حمص (نبال إبراهيم)، يبلغ إجمالي عدد الرفاق الذين يحق لهم الترشح على مستوى فرع حمص 48 رفيقاً ورفيقة، وسيتنافسون على 7 مقاعد في اللجنة المركزية للحزب على مستوى الفرع.

وفي تصريح لـ”البعث” أشارت رئيسة اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات بفرع حمص، الدكتورة ميادة رزوق، إلى أنه يتم حالياً خوض تجربة انتخابية جديدة على مستوى الفرع، بالتزامن مع مخاض مرحلة انتهاء الحرب العدوانية التي شُنّت على سورية، وما أفرزته من انعكسات سلبية على مستوى التنظيم الحزبي أو على مستوى الحياة السياسية في سورية عموماً.

وتابعت: اليوم يتم استكمال هذه التجربة بمرحلتها الثالثة في الحزب على مستوى القطر لانتخاب لجنة مركزية جديدة سينبثق عنها قيادة مركزية جديدة.

وأوضحت الرفيقة رزوق أنه منذ الصباح الباكر تم البدء باستقبال طلبات الترشح، وبلغ عدد المرشحين “حتى لحظة إعداد التقرير” 27 مرشحاً.

وفي فرع جامعة البعث (صديق محمد، سمر محفوض)، بدء فرع الجامعة استقبال طلبات ترشح الرفاق الناجحين في مؤتمر فرع جامعة البعث الراغبين بالتقدّم لانتخابات عضوية اللجنة المركزية.

وأوضح عضو اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات في فرع الجامعة، الرفيق محمد حربا لـ”البعث” أنه بعد تحضير كافة المستلزمات يتم استقبال الطلبات وتدقيقها وتسجيلها حسب ورودها، لافتاً إلى أن عدد الرفاق الفائزين في انتخابات الفرع 8 أعضاء، يتنافسون على مقعدين.

وأشار إلى أنه من خلال هذا الحراك الحزبي الكبير نأمل جميعنا الخير للوطن والحزب بقيادة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد.

وفي طرطوس (محمد محمود)، بدء فرع طرطوس صباح اليوم استقبال طلبات ترشح الرفاق الراغبين بالتقدّم لانتخابات عضوية اللجنة المركزية وسط إقبال كثيف.

وفي تصريح لـ”البعث” أوضح رئيس اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات في المحافظة، الرفيق حسن شعبان، أنه تم منذ الصباح في تمام الساعة التاسعة فتح باب الترشح للرفاق الراغبين للتنافس على المساحة المخصصة لمحافظة طرطوس، وهي ثمانية مقاعد، حيث يتم تدقيق طلبات الترشيح والتأكد منها وتسجيلها وفق تاريخ ورودها، متمنياً التوفيق لكل الرفاق ليكونوا عوناً لبلدنا في المرحلة المقبلة، وما تنتظره من استحقاقات وطنية.

وفي اللاذقية (مروان حويجة)،

بدأت صباح اليوم في فرعي اللاذقية وجامعة تشرين عملية تقديم طلبات الترشيح لعضوية اللجنة المركزية للحزب، وقد توافد إلى مبنى فرع اللاذقية الرفاق الراغبون بالترشح لتقديم طلبات الترشح إلى اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات برئاسة الرفيق عبدالكريم عجان، والذي أكد في تصريح لـ”البعث”، أن اللجنة الفرعية للانتخابات هيأت كل الإجراءات والتحضيرات المطلوبة لاستقبال طلبات الترشح، من أوراق، وباشرت اللجنة بتسجيل طلبات الترشيح حسب ورود الرفاق إلى مقرّ اللجنة والإقبال جيّد ، حيث بلغ عدد طلبات الترشيح لغاية اللحظة ٢٧ طلباً.

وتابع: إن عدد الرفاق الكلي الذين يحق لهم الترشح عن فرع اللاذقية يبلغ ٤٧ رفيقاً ورفيقة يتنافسون على ٧ مقاعد في عضوية اللجنة المركزية للحزب.

وأوضح أن تقديم الطلبات بدأ أيضاً في نفس التوقيت في فرع جامعة تشرين بإشراف رفيقين من اللجنة الانتخابية الفرعية، حيث يبلغ عدد الرفاق الذين يحق لهم الترشح ٧ رفاق للتنافس على مقعدين عن مجال فرع جامعة تشرين.

من جهته الرفيق سميع الحايك عضو اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات أوضح أنّ عملية الترشيح تتم بروح الرفاقية البعثية الحقيقية التي تتجسد في هذا الاستحقاق النوعي الذي يشهده حزبنا العظيم، بشكل يبعث الأمل على وصول المرشحين الأكثر كفاءة وجدارة إلى اللجنة المركزية للحزب.

وفي فرع جامعة تشرين، أوضح الرفيق الدكتور هاني شعبان عضو اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة بدأت استقبال طلبات رفاقنا ورفيقاتنا منذ الصباح الباكر، وتتابع اللجنة تواجدها وعملها.

وفي درعا (دعاء الرفاعي)، بدأت اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات الحزبية في الفرع استقبال طلبات المرشحين لانتخابات اللجنة المركزية منذ ساعات الصباح الأولى، وسط إقبال ملحوظ وصفه رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية في الفرع، الرفيق منهل محاميد، بالقول: إنه حضور جيد وتتم العملية بكل يسر وسهولة، ولم تشهد أي حالات خلل، مشيراً إلى أن اليوم الأول شهد استقبال طلبات ترشيح 13 رفيقاً ورفيقة من أصل 19، منهم17 ممثلين عن فرع درعا وفرع الجامعة، واثنان من أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة.

وفي الحسكة (إسماعيل مطر)، أكد الرفيق محمد زعال العلي رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في فرع الحسكة أنه يتم استقبال طلبات الرفاق المرشحين لاجتماع اللجنة المركزية الموسع، حيث بلغ عدد المرشحين لتاريخه 17 رفيقاً ورفيقة.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المرشحين 24 رفيقاً ورفيقة مع انتهاء مدة الترشيح.

وأضاف: إن اللجنة وفرت كافة مستلزمات عملية الترشح، وهناك إقبال من قبل رفاقنا على عملية الترشح كونه واجب وطني، وحق للرفاق البعثيين من أجل الاسهام في تطوير آلية العمل الحزبي، بالتزامن مع الانتصارات التي تحققها سورية على جميع الصعد بقيادة الرفيق الدكتور بشار الأسد، الأمين العام للحزب.