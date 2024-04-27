تعزيل الصرف الصحي في وادي الزيدي.. بعد معاناة لأكثر من خمس سنوات

درعا – دعاء الرفاعي

يواصل فرع الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة درعا استكمال أعمال مشروع وادي الزيدي، والتي تشمل شق طريق تخديمي لمصب الوادي لتمكين الآليات من ممارسة عملها ضمن المصب بطول 6,5 كم وفرشه ببقايا المقالع، ومعالجة وتعزيل ريغارات الأقنية الموجودة في الوادي، إضافة إلى استبدال القساطل المتضررة ضمن المصب، والروافد مختلفة الأقطار من 80 سم إلى 1 م، وكذلك توريد قساطل بأقطار من 30 سم إلى 1 م، وتركيب أغطية بيتونية وأغطية فونط بكمية 20 طنا لكافة الريغارات البالغ عددها 650، بدءاً من المصب وانتهاء بأحياء مدينة درعا.

وأوضح المهندس رياض المسالمة، مدبر الفرع، أن كشف كلفة المشروع تجاوز المليار و600 مليون ليرة، لافتا إلى أن مرور خط الصرف الصحي كان يشكل بؤرة لانتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض، طوال أكثر من خمس سنوات انتهت اليوم بشكل كامل، وذلك بعد أن أنهت الشركة العامة للصرف الصحي أعمال معالجة وصيانة ريغارات وادي الزيدي، مضيفاً أن الهدف الرئيسي من هذه الأعمال يتمثل في رفع التلوث عن التجمعات السكنية ومصب الوادي القريب من تلك الأحياء.

وأكد المسالمة أن الشركة تعمل حالياً على الكشف عن الريغارات المخفية ورفعها إلى مستوى الشارع ضمن أحياء المدينة، ومعالجة الانسدادات في مصبي الشيخ مسكين والصنمين ومصب مدينة انخل.