ديربي إيطاليا أبرز مواجهات الدوريات الأوروبية

البعث -وكالات

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية وتحديداً الدوري الإيطالي اليوم مباراة من العيار الثقيل بين يوفنتوس وميلان، حيث يعتبر الأخير أكثر الأندية الإيطالية تتويجاً بالألقاب الأوروبية وثاني أكثر من حصل على لقب الدوري الإيطالي (19 لقباً بالمجمل)، بينما يوفنتوس هو أكثر الأندية الإيطالية تتويجاً بالألقاب المحلية، والفربق الوحيد الذي حقق كل البطولات الأوروبية (36 لقباً للدوري فقط)، وبعيداً عن الألقاب، يمثل هذا الصراع كذلك صراع أكثر الأندية جماهيرية في إيطاليا وهو ما يكسب هذا اللقاء نكهة خاصة.

ويستضيف ملعب السان سيرو معقل الروسينيري قمة الجولة 34 من الكالتشيو أو كما يعرف بـ “ديربي إيطاليا”، حيثُ يدخل يوفنتوس المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة منتشياً بتأهله إلى نهائي كأس إيطاليا الذي يواجه فيه أتلانتا الشهر القادم، كما تنتظره مباراة قوية أمام روما في الجولة التالية، بينما يتواجد ميلان في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، وسيحاول مصالحة جماهيره بعد خسارته الأسبوع الماضي أمام جاره وغريمه التقليدي الإنتر متصدر الدوري، ولطالما شهدت المواجهات التاريخية بين الفريقين العديد من اللحظات المميزة والندية.

أرقام وتواريخ

– أكبر فوز للميلان: ميلان 8–1 يوفنتوس موسم 1912، وأكثر مباراة شهدت أهداف: يوفنتوس 8–2 ميلان (موسم 1926–27).

– أكبر فوز ليوفنتوس: يوفنتوس 8–2 ميلان موسم 1927، ويوفنتوس 6–0 ميلان موسم 1926.

-أكبر فوز خارج الأرض ليوفنتوس: ميلان 1–6 يوفنتوس موسم 1997، وأكبر فوز خارج الأرض لميلان: يوفنتوس 1–7 ميلان مواسم 1950.