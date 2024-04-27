طهران: لولا الحرس الثوري لكانت “داعش” خلف أبواب البرلمان الأوروبي

طهران-سانا

أدانت إيران بشدّة تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار غير ملزم بتوسيع الإجراءات القسرية ضدها، مؤكدةً أنه لولا تفاني وشجاعة الحرس الثوري الإيراني لكان تنظيم “داعش” الإرهابي قد وصل إلى أبواب هذا البرلمان.

ونقلت وكالة “إرنا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله في تصريح اليوم: “ندين وبشدة إجراءات وإدعاءات أمريكا وبريطانيا وكندا وقرار البرلمان الأوروبي في فرض عقوبات على بعض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك انضمام عدد من البلدان الأوروبية الى نهج حكومة واشنطن الظالم”.

وأكد كنعاني أنه لولا شجاعة وتفاني الحرس الثوري والمستشارين الإيرانيين في مكافحة الإرهابيين الموجودين في المنطقة لكان إرهاب “داعش” قد تسلل إلى خلف أبواب البرلمان الأوروبي والى قلب أمريكا، وهدد أمن المنطقة والعالم أجمع.

وتساءل كنعاني “كيف يطالب البرلمان الأوروبي وبوقاحة بأن يدرج اسم القوة الحقيقية لمكافحة الإرهاب في العالم على قائمة الإرهاب، إلا إذا تصورنا أن الجماعات الإرهابية تعمل بما يتماشى مع الأهداف والمصالح غير المشروعة لأمريكا وعدد من الحكومات الأوروبية والكيان الصهيوني لتأجيج عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة غرب آسيا”.

وكان البرلمان الأوروبي صوت مساء الخميس الماضي على قرار غير ملزم لصالح دعوة الاتحاد الأوروبي لمراجعة إستراتيجيته تجاه إيران وتوسيع العقوبات ضدها واستهداف الحرس الثوري الإيراني.