ما بعد فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية لـ”البعث”

دمشق- البعث

شهدنا الأسبوع المنصرم نشاطاً حزبياً منقطع النظير في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي، على كافة المستويات لرسم ملامح الصورة المكتملة والمككلة لذروة هذا الحراك الذي ابتدأ منذ نهاية العام الماضي.

فقد ناقش الرفيق الأمين العام للحزب بشار الأسد مع أعضاء القيادة المركزية للحزب جدول أعمال الاجتماع الموسع للحزب والمقرّر انعقاده قريباً، حيث بحث الأمين العام معهم مجموعة من العناوين المتعلقة بالانتخابات التي ستجري خلال الاجتماع الموسع لاختيار أعضاء اللجنة المركزية والقيادة المركزية، وفيما إذا كان من الأصح أن تجري عملية الانتخاب على اعتبار أن سورية دائرة انتخابية واحدة، وتشكيل اللجان المختصة للاجتماع الموسع، والتمثيل العددي الأفضل للمحافظات، فضلاً عن ترشُّح المحافظين الفائزين بانتخابات الفروع لانتخابات اللجنة المركزية، وكيف سيخوض رؤساء المنظمات الذين تمت تسميتهم أصلاء لـ “الاجتماع الموسع”، انتخابات اللجنة المركزية؟.

كما عقدت القيادة المركزية للحزب اجتماعاً استثنائياً، حيث ناقش الرفاق أعضاء القيادة الطروح الواردة في الاجتماع مع الرفيق الأسد فيما يخص آليات الترشح والتصويت خلال الاجتماع الموسع القادم.

وبعد الاجتماعين صدر القرار رقم /378/ عن القيادة المركزية المتعلق بتنظيم أعمال الاجتماع الموسع للجنة المركزية، كما أصدرت القرار /379/، وتقرر بعد مناقشة الاستفسارات الواردة من الرفاق في الجهاز الحزبي

حول جوانب القرار رقم/378/، فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية.

كذلك أصدرت القيادة المركزية لـ”البعث” تعميماً لفتح باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية؛ لإبلاغ الرفاق الناجحين من مؤتمرات الفروع الحزبية لحضور الاجتماع الموسّع للجنة المركزية، والرفاق (الذين تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة) الراغبين بالترشح لعضوية اللجنة، تقديم طلبات ترشحهم إلى اللجنة الفرعية المشكلة في الفرع وبإشراف اللجنة العليا للانتخابات، وذلك اليوم، ويوم غدٍ الأحد، وموافاة القيادة بأسماء المرشحين يوم الاثنين.

ومنذ الصباح الباكر هذا اليوم، بدأ استلام طلبات ترشيح الرفاق الراغبين بالتقدّم لانتخابات عضوية اللجنة المركزية في جميع مقرات اللجان الفرعية بعد تحضيرات عكست صورة الجهود المبذولة والعمل شاق في دراسة ومناقشة جميع الجوانب التنظيمية لسير العملية الانتخابية.