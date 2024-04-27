وزراء الخارجية والصحة والتربية يبحثون مع المدير الإقليمي لليونيسيف تعزيز التعاون

وشدد الوزير المقداد على ضرورة تضافر الجهود العالمية لمواجهة الآثار العميقة للحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية اللاإنسانية التي تفرضها الدول الغربية على مختلف القطاعات في سورية، وخصوصاً على التعليم والصحة والأطفال.

بدورها، عبّرت خضر عن تقديرها التعاون الكبير والتسهيلات التي تقدمها حكومة الجمهورية العربية السورية لمنظمة اليونيسيف، ما يمكنها من تنفيذ وتطوير مشاريعها في سورية.

حضر اللقاء أيمن رعد معاون الوزير، والسفير عنفوان النائب مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية، وممثل اليونيسيف في سورية ياسوماسا كيمورا، وميوه نيموتو نائب ممثل المنظمة، وبشار الأطرش مسؤول العلاقات الخارجية لدى مكتب اليونيسيف في دمشق.