وزيرا الصحة والتربية يبحثان مع المدير الإقليمي لليونيسيف تعزيز التعاون

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش اليوم مع المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون الصحي.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدداً من القضايا الصحية في المنطقة منها موضوع التغذية لدى الأطفال إضافة إلى برامج اللقاح.

وبين الدكتور الغباش أهمية استمرار التنسيق المشترك مع المنظمة، والعمل ضمن برامج صحية تدعم بشكل كبير القطاع الصحي وتحسن من جودة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إنجاز مشاريع كبيرة بدعم من المنظمة رغم الظروف الصعبة.

بدورها أكدت خضر استعداد المنظمة للتنسيق والتعاون المستمر مع الوزارة بما يعزز ويخدم صحة المواطنين، منوهة بجهود الكوادر الصحية في سورية ولا سيما في حملة اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة الأطفال المتسربين الجارية حالياً، وسعيهم لتقديم الخدمات الطبية رغم جميع الصعوبات.

حضر اللقاء معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في سورية ياسوماسا كيمورا، وعدد من المديرين والمعنيين من الجانبين.