تحديد موعد الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب في الرابع من أيار القادم

دمشق- البعث

تقرّر عقد اجتماع اللجنة المركزية الموسّع لحزب البعث العربي الاشتراكي في قصر المؤتمرات يوم السبت 4/5/2024 الساعة العاشرة صباحاً.

وسيناقش الاجتماع القضايا المطروحة على جدول أعماله، وينتخب لجنة مركزية، وقيادة مركزية، ولجنة الرقابة والتفتيش وأمين سر اللجنة المركزية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تحضيرات استمرت عدّة أشهر منذ اجتماع اللجنة المركزية الحالية في 16/12/2023، واتسمت بآليات وإجراءات جديدة تعتمد الديمقراطية الكاملة في جميع مراحلها، وفق توجيهات الرفيق الأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد الذي كان يتابع العمليات الانتخابية في الشُعب والفروع، ويعطي توجيهاته بشأن الالتزام الكامل بالديمقراطية ومشاركة القواعد الحزبية الواسعة والاستماع لملاحظاتها وآرائها.

وتم تشكيل لجنة انتخابية مركزية ذات طابع مستقل من رفاق لديهم تجربة واسعة في العمل الحزبي، ولجان فرعية أشرفت على الانتخابات في جميع مراحلها.

كما التزمت القيادة المركزية بآراء الرفاق في الجهاز الحربي وملاحظاتهم، وأخذت بها في عملية تنظيم الانتخابات بشكل كامل.

ومن أهم المستجدات في العمليات الانتخابية مبدأ الشفافية والعلانية؛ حيث كان الإعلام الحزبي ينقل للرأي العام تطورات العملية باستمرار، وهو ما أدى إلى اهتمام ومشاركة القواعد الحزبية، وكثير من غير الحزبيين في إبداء ملاحظاتهم.