روسيا تجدّد التحذير من تداعيات مصادرة أصولها في الغرب

موسكو-برلين-تقارير

تجدّد روسيا عرض قضية مصادرة أصولها بشكل غير قانوني وأخلاقي عبر قرار غير مسؤول من دول المركزية الغربية، حيث حذّر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من أن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة مسمار في نعش النظام الاقتصادي الغربي في المستقبل، موضحاً وفقاً لوكالة سبوتنيك أن المستثمرين الأجانب والحكومات الأجنبية التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول الدول الغربية ستفكر كثيراً قبل استثمار أموالهم في تلك الدول حيث ستختفي الموثوقية، كما بين أنه من السابق لأوانه الحديث عن خطوات روسيا في الردّ على مثل هذا الأمر، وأنه في حالة الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في الغرب فإن روسيا ستدافع عن مصالحها إلى ما لا نهاية، بما في ذلك في المحاكم.

على المقلب الغربي، جدّد المستشار الألماني أولاف شولتز رفضه إرسال قوات ألمانية أو صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز تاوروس إلى أوكرانيا، أو المشاركة في عمليات عسكرية من خارج أوكرانيا مثل توجيه الأهداف، مضيفاً: إن هناك أسلحة لا يمكن تقديمها إلا في حال كان من الممكن السيطرة على كل ما ستستخدم لأجله والقدرة على توجيه الأهداف التي ستصيبها .. وفي حال فعلنا ذلك سنكون مشاركين في الحرب فعليا وهذا ما نرفض القيام به .. ولذلك لن نقوم بإرسال شحنات من صواريخ تاوروس إلى أوكرانيا فهذا نظام تسليحي فعال ودقيق للغاية.

وبالعودة إلى قضية هجوم “كروكوس”، فقد أدرجت وزارة الداخلية الروسية نواباً من البرلمان الأوكراني ومدعياً عاماً سابقاً ورجل أعمال أوكرانياً، إضافة إلى ناشط ومذيعتين تلفزيونيتين على قائمة المطلوبين بتهم جنائية، ووفقاً لوكالات إنفاذ القانون فقد تم فتح قضايا جنائية جديدة ضد الأشخاص المذكورين.

ميدانياً… جددت القوات الأوكرانية استهدافاتها المتكررة للمناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ، وارتفع عدد المسيرات الأوكرانية، التي أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي فوق مقاطعات جنوبية غرب روسيا إلى 17 مسيرة خلال الليلة الماضية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم إحباط محاولتين لنظام كييف لشن هجومين إرهابيين متتابعين على مقاطعة بريانسك، وتدمير خمس طائرات مسيرة أوكرانية.

وفي دونيتسك، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية عن إصابة ثلاثة أشخاص في القصف الأوكراني لأراضي الجمهورية أمس. وكان رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أعلن في وقت سابق عن إصابة امرأتين في القصف الأوكراني على مقاطعة كويبيشيف بالجمهورية.