ظاهرة النوم بحديقة الباسل باتت مزعجة للجوار

طرطوس-لؤي تفاحة

لم تعد ظاهرة نوم المشردين في حديقة الباسل مزعجة لمرتادي الحديقة بل للمقيمين بجوارها والعابرين بجانبها، نظراً لما تحدثه من تشوه بصري نتيجة تبعثر مستلزمات النوم من “فرش وبطانيات وأدوات مطبخ” وإشعال مواقد الحطب وغيرها، لتعكس بالنهاية ليس حالات تشرد وتسول يمتد لساعات متأخرة من الليل فقط، وإنما تعكس أيضاً حالة أخرى من التقصير وعدم المتابعة من الجهات المعنية المختلفة في معالجة هذه القضية الخطيرة على أكثر من صعيد، علماً أن هذه الظاهرة طرحت في مجلس المحافظة وأكيد الأعضاء على ضرورة قمع هذه الظاهرة والتصدي لها لما قد تسببه من مخاطر مختلفة وعديدة.

مدير الشؤون الاجتماعية والعمل ولادة جلب أشارت إلى كتاب وزارة الشؤون المتضمن تكليف قيادات الشرطة في المحافظات بمتابعة هذه الحالة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء، لافتة إلى استعداد المديرية التام للتعاون ومؤازرة العناصر الشرطية بما يسهم بالحد هذه الظاهرة.

بدوره أوضح عضو المكتب التنفيذي المختض الدكتور هاني خضور بأنه تم توجيه عدة كتب لقيادة الشرطة بغية قمع هذه الظاهرة وإحالة المخالفين للقضاء وتنظيم الضبوط وإتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، إضافة إلى تسيير دوريات شرطية خلال فترة الليل تحديداً.