عزف منفرد وأغان شرقية في الأسبوع الموسيقي السنوي

حمص-سمر محفوض

ضمن الاحتفالات بأعياد نيسان ميلاد الحزب والجلاء، تطلق جامعة البعث الموسم الموسيقي السنوي على مسرح كلية التربية الموسيقية، ويتضمن الاحتفال عدداً من المقطوعات الموسيقية الجماعية والعزف المنفرد على مختلف الآلات ولوحات غنائية، يقدمها طلاب الكلية من كل السنوات الدراسية، موزعة على ثلاثة أيام من 28 إلى ال 30 من الشهر الحالي.

نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح الدكتور محمد المصري قال في تصريح ل”البعث “: “كانت الموسيقا جزءاً من ثقافة المجتمع وفي صميم روحه المعبرة عنه” ، لافتاً إلى أن الموسيقا مرآة تتجلى فيها مدنيات الشعوب وحضاراتها، ومؤكداً أن الهدف المنشود من إقامة هذا الأسبوع الموسيقي هو تسليط الضوء على إنجازات طلاب كلية التربية الموسيقية التي تفردت جامعة البعث بالرعاية والدعم وتوفير الفرص المتاسبة لهذه المواهب.

وبين المصري: “لذلك نحن نعمل من خلال الفعاليات على تشجيع فئة الشباب على التمسك بالتراث الموسيقي والتعرف على مميزاته التي جعلته جزءاً مهماً من التراث الإنساني اللامادي، فالموسيقا نتاج لتراكم الخبرة لدى المشاركين الذين نمت ذائقتهم وتطورت موهبتهم على الموسيقا الأصيلة والملتزمة وباتت تحجز حيزاً مهماً من أسلوب حياتهم كمصدر لتهذيب الروح وتصفية الفكر والارتقاء بالذائقة الفني والتاثير بالزوق العام نحو الارتقاء”.

وأكد الدكتور بسام كسيبي عميد كلية التربية الموسيقية أن الأسبوع الموسيقي أصبح طقساً سنوياً للكلية الجامعة ينتظره الجميع باهتمام و يتم التجهيز له والتدريب من قبل الطلبة ومدرسيهم لتقديم أنشطة وفعاليات موسيقية تلبي طموحات الطلاب وتسهم في إعدادهم للعمل في المستقبل، منوهاً بأن الموسيقى تشكل بعداً إنسانياً خاصاً له دور كبير في توثيق الصلات وتعزيز عرى الصداقة والمودة بين كل الشعوب، كما أنها تزيد الروابط بيين الطلبة والأساتذة في الكلية، ولافتاً إلى أن الاهتمام بالتراث الغنائي والعمل على تطويره والمحافظة عليه هو من صلب عمل الكلية.

قائد الفرقة الموسيقية الشرقية أحمد قباعة قال: “عزفت الفرقة المؤلفة من ١٧عازفاً من طلبة الكلية النشيد العربي السوري ومعزوفة” ليلة حب”، مشيراً إلى التزام الطلاب بالتدريبات والروح الجماعية و مشاركة الفرقة الدائمة باحتفالات الكلية والجامعة.

من جانبه، زين العابدين جوهر عازف الكمان بالفرقة تحدث عن أهمية العزف أمام الأساتذة والجمهور بخلق الثقة والتحفيز لتقديم الأفضل، وأضاف زميله بشار محفوض عازف البيانو: “الموهبة تحتاج إلى الاحتكاك المباشر لكي تصقل وتفجر القدرات الكامنة.

لجين الدروبي سنة أولى _قسم الغناء_ قدمت مع الفرقة أغنية “عيون القلب” لنجاة الصغيرة، مشيرةً إلى أهمية المشاركة ضمن الفرقة، ومبينة أن طموحها هو الغناء على أهم المسارح العالمية بعد إنهاء دراستها الأكاديمية وتسييج موهبتها بالخبرات اللازمة.