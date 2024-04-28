مليشيا “قسد” العميلة تقتل مواطنين وتصيب آخرين

الحسكة -البعث

داهمت مليشيا قسد الانفصالية المرتهنة لقوات الاحتلال الأمريكي قرية مغلوجة غرب مدينة الحسكة، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه أهالي القرية المدنيين، ما أدى إلى استشهاد شابين من أهالي القرية وإصابة اثنين آخرين.

وأفادت مصادر أهلية بأن الميليشيا قامت بتطويق القرية من كل الجهات، وفرض حصار مطبق، مستخدمة في ذلك تعزيزات عسكرية كبيرة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن أرتال التعزيزات الكبيرة اتجهت إلى قرية مغلوجة.

جدير بالذكر أن المنطقة تشهد توتراً نتيجة استمرار التضييق على الأهالي، واختتطاف شبانهم واقتيادهم إلى جهات مجهولة وإجبارهم على الالتحاق بما يسمى”الدفاع الذاتي” التابع لـ”قسد”.

وفي السياق ذاته تشهد مناطق محيميده والكسرة وشقرا بريف دير الزور مظاهرات يومية من الأهالي احتجاجاً على الممارسات غير الإنسانية التي تمارسها “قسد” بحق الأهالي.