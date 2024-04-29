أصبوحة شعرية في خربة المعزة

طرطوس ـ البعث

بمناسبة أعياد نيسان، أقام المركز الثقافي في بلدة خربة المعزة، أصبوحة شعرية شارك فيها عدد من الشعراء والشاعرات، وقد أزهرت حروفهم كما نيسان لتعانق حدود السماء، فقدموا قصائدهم، متنقلين ما بين الشعر العمودي والنثر والقصيدة المحكية فأجاد الشعراء بتنوّع ما قدموه من مواضيع وطنية وإنسانية وغزلية.

الشاعر محمد توفيق محمد قدم قصائد عدة بالمحكي منها “الختيار” و”عاطريق النبع”، وقصيدة “الشهيد” و”تحية إلى الأديب محمد علي يونس”، ومنها نقتطف:

صديق اللغة ما حاد عن ضادها

خاض غياضها ومن النبع أغترف

حتى غدا في سماء الأبجدية

نجماً به أقر الجمع واعترف

ورع ٌ نقي ٌ نهج الحق سبيله

زاهد ٌ بزخرف الدنيا ما انجرف

أما الشاعرة هويدا مصطفى، فقدمت “نداء الحق” و”حب غريق” و”دمشق” و”تحت رحيق الشمس”، ومن “نداء الحق” نقتطف:

شهيد الحق قارعهم يقيناً

بسيف المجد والنصر المجاب

قضى في حومة الأبطال نسراً

يضم الشمس يعلو في السحاب

أسائله البقا بالقرب عمراً

نداء الحق أقوى من خطابي

نداء الشام قدسي طهور

وعشق النصر فواح الملاب

دم كالغيث مدراراً تهادى

يعانقه الثرى وشذى الشعاب

كذلك الشاعر علي دغمة قدم قصائد عدة منها “أمي” و”المجد غنّاك” و”الهول المخيف” و”سيوف النصر” و”شوية غزل”.