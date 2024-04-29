افتتاح أول ثانوية مهنية جيولوجية في ريف دمشق

دمشق- البعث

افتتح وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور الثانوية المهنية الجيولوجية والنفطية في مبنى المؤسسة العامة للجيولوجيا بعدرا، والتي تعد أول مؤسسة تعليمية من نوعها في ريف دمشق تابعة لوزارة النفط.

وستستقبل الثانوية اعتباراً من العام الدراسي القادم الطلاب الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي، حيث يخصص لهم برنامج تعليمي ومقرّرات تركّز على الاختصاصات الجيولوجية والنفطية، بدءاً من الصف الأول الثانوي، ثم يتم التوسع في عدد القاعات الصفية لاستيعاب طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي في السنوات القادمة، ما يفسح المجال لعدد أكبر من الطلبة للانخراط في هذا النوع من التعليم المهني المتخصص.

وقال الدكتور قدور: هذه الثانوية التعليمية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الكوادر المتخصصة في مجالات الجيولوجيا والنفط، مضيفاً: إن مهمتنا لا تقتصر على استكشاف وإنتاج مواردنا الطبيعية فحسب، بل تتعدى ذلك إلى تأهيل الأجيال الصاعدة لتحمل عبء هذه المسؤولية بكفاءة.

وأكد أن لخريجي هذه الثانوية آفاق واسعة من الفرص، إذ يمكنهم الاستفادة من قبولهم في المعاهد التقانية النفطية والكليات الهندسية والتطبيقية، مؤكداً أنها ستسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الجيولوجيا والنفط من الكفاءات.

وتابع: تستفيد هذه الثانوية من وجودها في مقرّ المؤسسة العامة للجيولوجيا من المخابر الموجودة فيها والمجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح الفرصة لطلابنا للتدريب العملي المتخصص وإمكانية اجراء التجارب واكتساب المهارات الفنية اللازمة.