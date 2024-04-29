بطولة الجمهورية للشطرنج في اللاذقية والمشاركة نوعية

دمشق- عماد درويش

تستضيف صالة الأسد في اللاذقية بدءاً من يوم غدٍ ولغاية الرابع من الشهر المقبل منافسات بطولة الجمهورية للشطرنج، بمشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات، وستقام البطولة بطريقة النظام السويسري من سبع جولات وبزمن قدره 70 دقيقة مع إضافة 30 ثانية اعتباراً من النقلة الأولى، ويحدّد نظام كسر التعادل في الاجتماع الفني.

رئيسُ اتحاد الشطرنج علي عباس أوضح لـ”البعث” أن إقامة البطولة في اللاذقية جاء نظراً لوجود رعاية من قبل مدرسة آفاق المستقبل، كما أنها ستقام بالتعاون مع وزارة التربية التي تعدّ شريكاً أساسياً في تطور اللعبة، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقدمها اللجنة التنفيذية في المحافظة.

وأضاف عباس: الاتحاد حدّد عدد اللاعبين واللاعبات الذين يحق لهم المشاركة من جميع المحافظات، على أن يشارك لاعب ولاعبة واحدة من كل محافظة لفئة العشرين سنة، بالإضافة إلى سبعة لاعبين ستقوم وزارة التربية بدعوتهم بمعدل لاعب ولاعبة لكل فئة، كما تمّت دعوة أبطال وبطلات للجمهورية للعام 2023 (صاحب المركز الأول فقط)، وسمحنا للجان الفنية بدعوة اللاعبين الواعدين والواعدات حسب المستوى الفني للمحافظة، وعلى مسؤوليتهم الخاصة، إضافة للمدعوين من قبل وزارة التربية، كما لا يجوز مشاركة أكثر من لاعبين أو لاعبتين بفئة واحدة من المحافظة نفسها والفئة نفسها، إلا في حال كان اللاعب الثالث بطلاً للجمهورية، ويحق لاتحاد اللعبة دعوة أربعة لاعبين ممن واجهتهم ظروف قاهرة منعتهم من اللعب ببطولة المحافظة.

وبيّن عباس أنه ستؤخذ نتائج أفضل سبعة لاعبين للذكور والإناث من فئه 6 سنوات حتى 18 سنة بمعدل لاعب واحد فقط للحصول على نتيجة الترتيب العام للمحافظة، ويحتفظ الاتحاد بحقه بإجراء اختبارات انتقاء بحالة المشاركة الخارجية بما يضمن التمثيل اللائق. وأكد عباس أنه ستقام على هامش البطولة بطولة عيد شهداء الجيش العربي السوري للشطرنج الخاطف بمشاركة واسعة من مختلف الأعمار.