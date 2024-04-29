بمناسبة عيد العمال تكريم 10من العمال المتقاعدين في درعا

درعا – دعاء الرفاعي

تكريما للعطاء الإنتاجي والنقابي وبمناسبة عيد العمال كرم حزب العهد الوطني بدرعا 10 من العمال المتقاعدين وأسر العمال المتوفين من جميع التنظيمات النقابية بالمحافظة.

أمين فرع درعا للحزب الرفيق حسين الرفاعي ثمن جهود هؤلاء العمال الذين أفنوا حياتهم في مهامهم ومواقع عملهن، مشيرا إلى صمود عمال سورية خلال السنوات الماضية، ومساهمتهم في تحقيق النصر على الإرهاب، وخاصة في ظل الحصار الاقتصادي الجائر المفروض علينا.

واعتبر محافظ درعا المهندس لؤي خريطة في كلمة له خلال التكريم أن الاحتفال بهذا اليوم رمز لقدسية العمل والتفاني لمواجهة التحديات الراهنة التي يتعرض لها بلدنا، وأن عمال سورية برهنوا خلال الحرب الإرهابية أنهم أحد أهم عوامل الصمود والمواجهة، لأنهم حافظوا على منشآتهم رغم محاولات الاستهداف المستمرة لمنشآتنا العاملة والمنتجة الحيوية التي بنيت بسواعدهم وطاقاتهم.

بدوره أمين فرع حزب العهد الوطني الرفيق شفيق طبرة قال أن التكريم جاء تقديرا لجهود هؤلاء العمال الذين قاموا بواجبهم المهني طيلة فترة وجودهم في الخدمة ، وتقديرا لعطاءاتهم اللا محدودة في مسيرة عطاء امتدت لسنوات في العمل النقابي والذين قدموا كل ما يملكون من خبرة في سبيل خدمة ورفعة الوطن.

وعبر عدد من العمال عن سعادتهم بالتكريم و اعتزازهم بمسيرتهم الإنتاجية مؤكدين إيمانهم بالعمل وقدسيته وبأهميته لصون الوطن وتأمين احتياجات أبنائه.