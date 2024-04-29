بيونغ يانغ تحذّر من عواقب تزويد واشنطن نظام كييف بصواريخ بعيدة المدى

بيونغ يانغ-سانا

حذّرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من عواقب تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ “إيه تي إيه سي إم إس” بعيدة المدى، مشيرة إلى أن هذا التصرف الأمريكي يؤجج الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية: “إن الإدارة الأمريكية التي كانت تؤكد عدم تشجيعها للضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية بدأت توريد الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة تحرض على التصعيد، وأن هذا الخيار غير الحكيم ستتبعه كارثة وعواقب سلبية”.

وحسب البيان كثّفت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب الأوكرانية وكان ذلك واضحاً من نقلها قنابل اليورانيوم المنضب والقنابل العنقودية ودبابات القتال الرئيسية إلى نظام فلاديمير زيلينسكي، واليوم يتم تقديم صواريخ بعيدة المدى لمهاجمة الأراضي الروسية في محاولة لتحويل مجرى الحرب.

وذكر البيان أن الصواريخ بعيدة المدى التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا سراً أثارت قلق المجتمع الدولي ولن تقلب الموازين لصالح أوكرانيا في ساحة المعركة ولكنها ستؤدي إلى تأجيج هستيريا المواجهة المتهورة لدى حكومة زيلينسكي.

وكان نائب وزير الخارجية الكوري الديمقراطي إيم تشون إيل أكد في وقت سابق أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن تغير في معادلة الحرب مع روسيا، وأن ساحة المعركة في هذا البلد تحولت منذ فترة طويلة إلى مقبرة لمختلف الأسلحة التي تفاخرت بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو.