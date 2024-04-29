كمين نوعي للمقاومة الفلسطينية وسط غزة.. 14 جندياً إسرائيلياً بين قتيل وجريح

أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس استدراجها قوة إسرائيلية كبيرة إلى كمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وكشفت القسّام أنّ حقل الألغام الذي استُدرجت إليه قوات الاحتلال أعدّته من عبوات ناسفة وصواريخ إسرائيلية “F16” ألقاها “جيش” الاحتلال على المدنيين في غزة ولم تنفجر.

وأقر موقع “روتر.نت” الإسرائيلي أنّ 3 جنود من “الجيش” الإسرائيلي لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن وقوع “حدث أمني صعب”، نقل على إثره جنود قتلى وجرحى من محيط ثكنة “نتساريم” شمالي المغراقة وسط القطاع.

وتحدّث إعلام الاحتلال عن هبوط مروحية تابعة “للجيش” في مستشفى “برزيلاي” وأخرى في “سوروكا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، “محمّلتين بجنود قتلى وجرحى من ثكنة نتساريم”.

كذلك أعلنت كتائب القسام دكّ مقر قيادة الاحتلال في محور “نتساريم” جنوبي مدينة غزة بقذائف “الهاون” من العيار الثقيل.