ونقلت وكالة نوفوستي عن غرين قولها في منشور لها عبر منصة إكس: إن “خطط هذه الإدارة هي الاستمرار في تمويل حرب بالوكالة مع روسيا في أوكرانيا، وعندما لا ينجح ذلك بعد مقتل جميع الرجال الأوكرانيين، فسوف يقومون بإحضار القوات الأمريكية”، مشيرة إلى أن “رئيس مجلس النواب مايك جونسون خان رفاقه الجمهوريين بموافقته على قرار تخصيص حزمة مساعدات أخرى لكييف”.

وأشار الكرملين إلى أن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعاً فهو سيزيد من تدمير أوكرانيا وإثراء أمريكا.

على الصعيد الميداني.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة سيمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتصدي القوات الروسيو لهجمات شنّتها قوات النظام الأوكراني ومرتزقة “الفيلق الأجنبي” التابع لها في مناطق نوفوالكساندروفكا وأرخانجيلسكوي وتاراسوفكا وزافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 370 عسكرياً، كما حسنت القوات الروسية مواقعها في العديد من الاتجاهات، حيث سيطرت على مواقع في مناطق غريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

واستهدف الطيران الروسي والقوات الصاروخية والمدفعية ورشة تجميع للطائرات المسيرة وقوى ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 110 مناطق، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 22 طائرة مسيرة أوكرانية وقذيفة من طراز أوراغان وقنبلة جوية موجهة من طراز “جدام” أمريكية الصنع.

وفي دونيتسك، قتل شخص وأصيب آخر إثر قصف القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت الممثلية 14 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية، و6 على محور دونيتسك، و6 على محور غورلوفكا، وواقعتا قصف على محور فولنوفاخا.

إلى ذلك، قُتل ضابطا شرطة وأصيب أربعة آخرون في هجوم إرهابي على وحدة لشرطة المرور في جمهورية قراتشاي الروسية شمال القوقاز، بعد أن توجه إرهابيون بسيارة إلى نقطة مؤقتة للشرطة وألقوا عبوة ناسفة على الضباط وفتحوا النار عليهم، في حين رد ضباط الشرطة على إطلاق النار وتمكنوا من القضاء على خمسة مهاجمين على الفور.