هلع من عاصفة مطرية.. ومتنبئ جوي يفنّد!

دمشق – ليندا تلي

حالة من الذعر والهلع شهدتها منصات السوشيال ميديا عبر شائعات ضُخّت منسوبة لمتنبئين جويين تتحدث عن حالة طقسية شديدة العنف في الفترة الواقعة بين الثامن والعشرين من نيسان والخامس من أيار، وتخوّف من أن تكون العاصفة المتوقّعة والمرتقبة على غرار ما ضرب الإمارات من فيضانات وسيول.

للوقوف على حقيقة هذه الأقاويل قال المتنبئ الجوي هاشم شربا: يبدو أن هذه الصفحات الفيسبوكية هدفها حصد الإعجابات والربح، مؤكداً أن عمل التنبّؤ الجوي يجب أن يكون مهنياً ويخضع لمعايير فنية محدّدة تبتعد عن التهويل والإنذار الكاذب حفاظاً على الصدقية.

وأضاف شربا: تتأثر البلاد خلال نهاية الأسبوع الحالي بموجة حارّة بدرجات حرارة مرتفعة تتجاوز معدلاتها الشهرية بنحو 15 درجة في بعض المناطق.

وتابع شربا: إن ارتفاع درجات الحرارة يسهم في تسخين المسطحات المائية المحيطة التي تحتفظ بالحرارة نتيجة سعتها الحرارية العالية وتقوم بتعزيز حالات عدم الاستقرار والهطلات الفيضانية في حال توفر الظروف الجوية لاحقاً.

وبين شربا أنه من المتوقع حصول حالة عدم استقرار جوي مرفقة بهطلات مطرية محلية غزيرة نتيجة امتداد منخفض البحر الأحمر الذي سيؤثّر في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد بشكل خاص.

ونوّه شربا بأنّ المديرية العامّة للأرصاد الجوية تقوم بمتابعة الوضع الجوي عن كثب، وقد حذّرت من هذا الوضع خلال نشراتها على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” ومن خلال نشراتها الجوية، وسيتم تقديم تحذير مفصّل عن المناطق والفعالية المتوقعة مطلع الأسبوع القادم وتوجيهه للجهات المعنية ووسائل الإعلام.