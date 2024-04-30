الأمطار الأخيرة تثير المخاوف على محصولي القمح والشعير

حماة – حسان المحمد

يتخوف فلاحو حماة من استمرار هطول الأمطار الغزيرة غير المتوقعة في هذا الوقت، معتبرين أنها خطر يهدد بإتلاف محصولي القمح والشعير الجاهزين للحصاد، كون هذه الأمطار تحمل رطوبة عالية.

مدير زراعة حماة، المهندس اشرف الباكير، أوضح لـ “البعث” بأن الأمطار الأخيرة يمكن أن تسبب ببعض الإصابات الفطرية (الصدى الأصفر)، كون هكذا أجواء تساعد على انتشارها، وتتم حالياً مراقبة الحقول من قبل كوادر الإرشاديات الزراعية.

من جانبه، بيّن رئيس الرابطة الفلاحية في سهل الغاب أن نسبة هطول الأمطار في المنطقة كانت خفيفة، ولم تؤثر على محصول القمح، حسب تأكيده.

وأوضح فارس الحسين، رئيس الرابطة الفلاحية في السلمية، أن أمطار يوم أمس كانت خفيفة في ريف السلمية الشرقي، على الرغم من تخوف الفلاحين على محصول القمح والشعير.