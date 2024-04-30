الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابياً في محافظة كركوك

بغداد-سانا

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في العراق اليوم عن اعتقال إرهابي في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان نقله موقع السومرية نيوز: إنه في عملية نوعية استباقية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن ب‍وزارة الدفاع من الإطاحة بعنصر إرهابي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، صادرة بحقه مذكره قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان: إن عملية القبض على الإرهابي جاءت بجهد استخباري وفني دقيق بالتنسيق مع قوة سوات بشرطة كركوك والفرقة الحادية عشرة، حيث تمت إحالة الشخص المذكور إلى التحقيق لإكمال الاجراءات القانونية بحقه.

وكانت القوات العراقية ألقت أمس الأول القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” في محافظة نينوى شمال البلاد.