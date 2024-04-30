المعهد العالي للفنون المسرحية يختتم احتفالية يوم الرقص العالمي

يختتم المعهد العالي للفنون المسرحية “قسم الرقص”، مساء اليوم، احتفالية اليوم العالمي للرقص 2024، والتي بدأت الإثنين على خشبة مسرح سعد الله ونوس بإلقاء كلمة يوم الرقص، ومن ثم تقديم مجموعة من اللوحات المتنوعة في أنواع الرقص شارك فيها طلبة القسم بسنواته الأربع مع أساتذتهم في لوحات تعبيرية وأداء كريوغرافي ابتكاري متقن يؤكد التطور الملموس في إعداد طلبة القسم.

وعبرت د. لبانة مشوح وزيرة الثقافة في تصريحها للإعلاميين بعد حضورها في اليوم الاول عن فخرها بالمعهد وإدارته وأساتذته وطلابه “تقنيات عالية وتدريب بديع ومستوى رفيع” مبينة أن ما شاهدته على خشبة المسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية جميل جداً، ومن أجمل العروض الراقصة التي شاهدتها وتجمع ما بين كل أنواع فنون الرقص، وكلها أُدّيَت بإتقان شديد، ولذلك فان المعهد اليوم – برأيها – يستحق الدعم لأنه الأرض الخصبة التي تثمر عن هؤلاء الخريجين الذين نجدهم اليوم يتألقون أينما وجدوا.

وأكد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د. تامر العربيد في تصريح لـ “البعث” أن المعهد وصل لمراحل متقدمة على صعيد إعداد الكوادر والمنتَج الإبداعي في الأقسام الخمسة، وهذا الأمر بدا واضحاً في كل العروض التي يقدمها المعهد: “وما الصدى الذي تركته احتفالية قسم الرقص في يومها الأول إلا دليل على ذلك”، مع إشارته إلى أن المعهد في مثل هذه المناسبات لا يسعى لتقديم عروض جماهيرية بقدر ما يهمه تقدّيم السوية الأكاديميّة التي تعكس “تكنيك” عالي المستوى قد وصل إليه طلاب المعهد بفضل مدرسيه.

وأشار معتز ملاطيه لي، رئيس قسم الرقص والمشرف على الاحتفالية، إلى أن احتفال قسم الرقص بيوم الرقص العالمي أصبح كمن يحتفل بعيد ميلاده ليصبح تقليداً سنوياً يحتفل فيه الطلاب للتعبير عن قدراتهم ومهاراتهم وترجمة ما وصلوا إليه خلال دراستهم في القسم، فيما أوضح نورس عثمان المدرس في قسم الرقص إلى أن يوم الرقص العالمي فرصة لإظهار إمكانيات الطلبة الأكاديمية وترجمة ما تعلموه بسنواتهم المختلفة في مختلف أنواع الرقص، موجهاً التحية في هذه المناسبة لأساتذة قسم الرقص وطلابه ولكل الراقصين: “لا تتوقف مهما كانت هناك عوائق، لأن الأمر الوحيد الذي يجعلك تطير هو الرقص”.

يذكر أن كلمة يوم الرقص كتبتها الراقصة الأرجنتينيّة ماريانيلا نونيز، والاحتفاليّة تضم عدد من اللوحات: مجرّة أخرى، بانوراما الورد، قيد، جوف، التعويذة، كلّ يوم، أسلوب حياة، دارباكا، صديقات كيتري، لا تسألوني، ارتداد.. صممها وأشرف عليها معتز ملاطيه لي، ومحمد طرابلسي، ونورس عثمان، ورهف الجابر، ونتالي رزق، وغزل حمادة، ومؤيد شاويش.