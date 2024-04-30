“الناتو” يتجه لمرحلة جديدة من المواجهة مع روسيا

موسكو- تقارير

حذر السيناتور الروسي ألكسي بوشكوف من أن دول حلف الناتو قد تتورط في حرب عسكرية مباشرة مع روسيا، بسبب تدهور وضع القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة، لافتاً إلى أن هذا التحالف الغربي يمضي في مرحلة جديدة من المواجهة مع روسيا، وقد يؤدي ذلك إلى انتقاله من الحرب بالوكالة إلى صدام عسكري مباشر، كما أشار إلى أن تصريحات الغرب تشير إلى التوجه نحو الحرب وهو ما تدل عليه تصريحات كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول استعداد فرنسا لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حول نقل الاقتصاد البريطاني إلى حالة الحرب، وكذلك تخصيص المساعدات لكييف من الولايات المتحدة، وتوفير الصواريخ بعيدة المدى للقوات الأوكرانية مع احتمال قيام طيارين غربيين بالتحليق بطائرات مقاتلة من طراز إف 16 في أوكرانيا بسبب ضيق الوقت لتدريب الطيارين الأوكرانيين.

ميدانياً.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 795 جندياً أوكرانياً، وأسقطت 10 مسيرات و6 صواريخ أمريكية الصنع وقنبلتي هامر فرنسيتين موجهتين أطلقتها قوات النظام الأوكراني على مختلف المحاور.

إلى ذلك، أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا أن قوات كييف قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال اليوم الماضي، مطلقة ما مجموعه 64 مقذوفاً من مختلف العيارات، فيما لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

في سياق متصل، كشف خبير متفجرات روسي أن القوات الأوكرانية تعمد إلى قتل الكلاب وغيرها من الحيوانات وإلقاء جثثها في الطرقات بعد تلغيمها لاستهداف القوات الروسية.