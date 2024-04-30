بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد عباس يدشّن رسمياً المركز التجنيدي الأول بدمشق

دمشق-سانا

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد وفي إطار تطوير العمل الإداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية قام العماد علي محمود عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحةـ وزير الدفاع بتدشين المركز التجنيدي الأول بدمشق بعد الانتهاء من عمليات الربط الشبكي مع الوزارات والمؤسسات المعنية، والذي بدأ تجريبياً بتاريخ 3-4-2024.

وجال العماد عباس في صالات المركز واطلع على الخدمات التجنيدية المقدمة للأخوة المواطنين، لافتاً إلى أهمية إطلاق العمل في المركز التجنيدي الذي يقدم الخدمات بأفضل مستوى من خلال صالاته المجهزة بمختلف الوسائل التقنية والخدمية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وحصول المكلف أو المراجع على الخدمة المطلوبة وبشكل فوري، ولا سيما أنه يقع في مركز محافظة دمشق.

واستمع وزير الدفاع من كوادر المركز إلى طبيعة عمل المركز الذي يلبي جميع متطلبات التجنيد من إعدادات خدمة العلم والتأجيل والإعفاء ودفع البدل وموافقات السفر وغيرها، وما يوفره من الجهد والوقت على المواطنين من خلال الربط الشبكي مع المؤسسات الحكومية المعنية والمرتبط عملها بعمل مديرية التجنيد العامة كالمديرية العامة للسجل المدني وإدارة الهجرة و الجوازات ووزارتي التربية والمالية.

وفي ختام جولته أشاد العماد عباس بالجهود المبذولة لإنجاز هذا العمل الوطني الذي يأتي ضمن سلم أولويات قائد الوطن لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق في مختلف الوزارات وتطوير وتحديث الجيش والقوات المسلحة والارتقاء بعمل المؤسسات العسكرية والخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال تزويدها بأحدث التجهيزات الفنية والصناعية والتقنية، ووضع الخطط اللازمة للنهوض بالقاعدة المادية والفنية والتقنية والتصنيع والتسليح في القوات المسلحة بصنوفها وتشكيلاتها ووحداتها.