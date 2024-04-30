جامعة كولومبيا تبدأ فصل الطلاب المشاركين في الاحتجاج الداعم لفلسطين

ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” التلفزيونية الأمريكية أمس الاثنين أن إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك بدأت بفصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم الجامعة بن تشانغ قوله: “لقد بدأنا في فصل طلاب كجزء من جهودنا لضمان سلامة الحرم الجامعي”.

وكما تشير الشبكة فقد أمرت إدارة الجامعة سابقا بوقف الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين بحلول الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاثنين وتم تهديد الطلاب بتعليق انتسابهم إلى الجامعة وفصلهم مؤقتا في انتظار المزيد من الإجراءات إلا أن المتظاهرين تجاهلوا الأمر.

وفي وقت سابق قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية “هيومن رايتس ووتش” إن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.

وسبق أن ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في مانهاتن لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.

ومنذ ذلك الحين اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.