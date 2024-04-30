سياسي سلوفاكي: أمريكا تدعي ضمانها لحقوق الإنسان فيما تضرب طلاب وأساتذة جامعاتها

براتسلافا-سانا

أكد رئيس حزب الاشتراكيون السلوفاكي ارتور بيكماتوف أن قناع الدولة الأمريكية العميقة قد سقط تماماً وظهر على حقيقته خلال الاحتجاجات التي تشهدها الآن مختلف الجامعات الأمريكية رفضاً لممارسات القتل والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال بيكماتوف في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي: “إن ما تشهده بعض الجامعات الأمريكية يذكر بالاحتجاجات السلمية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال حرب فيتنام”، لافتاً إلى أن الدولة الأمريكية التي تدعي بأنها الضامنة لحقوق الإنسان والحريات السياسية في العالم تظهر الآن بأنها تتقن فقط ضرب طلابها وأساتذة الجامعات فيها.

وأشار بيكماتوف إلى أن حزبه نفذ مساء أمس في وسط براتيسلافا مظاهرة داعمة للطلاب الفلسطينيين والأمريكيين، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة منذ سبعة أشهر وسط صمت معيب من قبل قادة الدول الغربية.