علماء روس يبتكرون طريقة آمنة ورخيصة لاستخراج الذهب

ابتكر علماء روس طريقة رائدة وصديقة للبيئة لاستخراج الذهب تعتمد على أنواع معينة من البكتيريا.

والطريقة الجديدة في استخراج المعدن الثمين ابتكرها علماء من جامعتين فيدراليتين في كراسنويارسك وياكوتسك، بالتعاون مع علماء من الفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم.

وقالت نتاليا ألغيبرايستوفا، الأستاذة المساعدة في قسم معالجة المعادن في المعهد السيبيري التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن البكتيريا التي يتم الاعتماد عليها في استخراج الذهب تتكيف مع بيئة أحواض المخلفات التي يتم فيها تخزين نفايات المعالجة المعدنية.

وأضافت: استخدام مثل هذه الكائنات الحية الدقيقة أكثر أمانا للبيئة بشكل كبير من استخدام الكواشف الكيميائية التقليدية بالإضافة إلى ذلك فإن الطريقة الجديدة أرخص بشكل ملحوظ من نظائرها وإنتاج طن من المواد المركزة باستخدام الكائنات الحية الدقيقة سيتطلب كهرباء أقل بثلاث مرات.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن البكتيريا التي اعتمدها العلماء في طريقتهم المبتكرة الجديدة تم اكتشافها في رواسب الذهب في إقليم كراسنويارسك، وبعد المعالجة الأولية للخامات تساعد هذه البكتيريا في استخراج الذهب وبقايا معدن الأنتيمون.