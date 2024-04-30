فرصة أخيرة للجيش والأهلي في دوري سلة المحترفين

الجيش يحلّ ضيفاً اليوم على الجلاء الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره على أمل تعويض خسارتيه في صالة الفيحاء، وإحياء الآمال لجرّ أصحاب الأرض لمباراة رابعة، لكن إذا لعب الفريق كما لعب في مباراتي دمشق فسيودّع الدوري، وهو الذي لم يقدّم الأداء المأمول منه لأسباب عدة، منها نوعية اللاعبين الأجانب الذين كانوا عالة على الفريق، وعدم قدرة اللاعبين المحليين البقاء في جو المباراة حتى الثانية الأخيرة، والدليل الخسارة الثانية أمام الجلاء، حيث خسر بثلاثية قاتلة.

الجلاء يدرك أنه سيواجه فريقاً عنيداً، وسيلعب بمعنويات عالية متسلحاً بلعبه على أرضه وبين جماهيره، وما يميّز الفريق خبرة لاعبيه المحليين، وحلوله الهجومية الناجحة والسرعة بنقل الكرة، إضافة لقوة محترفيه وخاصة تحت السلة، ولن يفرط بالفوز بسهولة ويأمل بحجز بطاقة التأهل وعدم الانسياق لمباراة رابعة وربما خامسة.

مدرّب الجيش هيثم جميل أكد لـ”البعث” أن الفريق سيقدّم اليوم أداءً مغايراً عن الأداء الذي قدّمه في المباراتين السابقتين، مضيفاً: مهمّة الفريق اليوم صعبة لكنها ليست مستحيلة، والفوز سيمنحنا قوة مضاعفة، الفريق ارتكب الكثير من الأخطاء، وعمدنا خلال اليومين الماضيين إلى تصحيح تلك الأخطاء، والأمل معقود على مدى توفيق اللاعبين بأرض الملعب، نسعى لتحقيق نتيجة جيدة وحظوظنا ما زالت قوية بالفوز، فطموحنا التأهل لدور الأربعة الكبار.

يُشار إلى أن الجلاء فاز في اللقاءين السابقين بنتيجة (69-60) و(71-69).

وسيكون لقاء الأهلي مع الكرامة في صالة الحمدانية يوم غدٍ قمة في الإثارة والندية، وخاصة لأصحاب الأرض، حيث يأمل عشاق الأهلي بمشاهدة فريقهم وهو يلعب بكامل نجومه، على أمل تعويض خسارتيه السابقتين في حمص (70-100) و(51-80)، حيث لم يشارك بكافة الأساسيين بسبب اعتراضه على قرارات اتحاد السلة بمنعه من تسجيل لاعب أجنبي سادس بعد مشكلة لاعبه الأمريكي اي جي جون الذي غادر الفريق على الرغم من مشاركته ببطولة كأس الجمهورية التي توّج الأهلي بلقبها، الفريق إذا ما أراد الدفاع عن سمعته فعليه المشاركة بكافة اللاعبين، وفرصته بالتالي قوية بجرّ الكرامة لمباراة أخرى، لكنه في الوقت نفسه سيواجه فريقاً عنيداً يمتلك عناصر خبيرة من المحليين وأجنبيين على مستوى عالٍ، يسعون للفوز وحسم التأهل لدور الكبار، ومن ثم التفكير باللقب الذي أحرزه الفريق قبل موسمين.