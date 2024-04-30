قيادة الحزب تعلن قائمة الرفاق المرشحين لعضوية اللجنة المركزية

أعلنت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، قائمة الرفاق المرشحين لعضوية اللجنة المركزية للحزب:

وكانت القيادة المركزية أعلنت في وقتٍ سابق اليوم، أن عدد المرشحين لعضوية اللجنة المركزية للحزب بلغ ٣٤٣ رفيقاً ورفيقة؛ يتنافسون على ٨٠ مقعداً، والتي وزعت بحسب نسبة الأعضاء العاملين في كل فرع، وبحسب تعميم القيادة المركزية الذي نشر على الإعلام الحزبي، فقد كان باب الترشح فتح يومي الأحد والإثنين للرفاق أعضاء اجتماع اللجنة المركزية الموسع، ويوم الثلاثاء للرفاق المدعوين للاجتماع بصفة أعضاء أصلاء.