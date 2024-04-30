محصول القمح في حمص بحالة جيدة.. ومكافحة أكثر من 12 ألف هكتاراً من الآفات الحشرية

حمص – نبال إبراهيم

بين مدير مديرية الزراعة في حمص المهندس عبد الهادي درويش أن الحالة العامة لمحصول القمح على امتداد محافظة حمص جيدة على الرغم من وجود بعض الإصابات الحشرية الخفيفة التي يتم مراقبتها ومكافحتها بشكل مستمر، لافتاً إلى أن الهطولات المطرية الأخيرة التي شهدتها المحافظة أثرت بشكل إيجابي على المحصول.

وأشار درويش إلى أن إجمالي المساحات المكافحة من مختلف الآفات والإصابات الحشرية من صدأ القمح وحشرة السونة والحلزون ودودة الزرع وفأر القمح على امتداد المحافظة تزيد عن 12 ألف هكتار مزروعة بالقمح حتى تاريخه.

ولفت درويش إلى أن الإصابة بصدأ القمح شبه عامة في حقول القمح في المحافظة وخاصة البعل منها، وذلك بسبب الظروف المناخية المرافقة لنمو نبات القمح ومنها الاعتدال في درجات الحرارة وارتفاع في الرطوبة الجوية والأرضية وعزوف المزارعين عن تطبيق المكافحة الكيميائية المطلوبة لارتفاع تكاليفها وضعف مردود وحدة المساحة، مشيراً إلى توقف الإصابة في بعض الحقول المكافحة كيميائياً حيث بلغت المساحة المكافحة بالصدأ نحو 7 آلاف هكتار.

وبالنسبة لحشرة السونة قال درويش: إن الإصابة مقتصرة على بعض المناطق، ولا تزال تحت العتبة الاقتصادية في معظم الحقول التي تمت زيارتها، مشيراً إلى أنه تمت مكافحة الحقول المصابة التي فوق العتبة الاقتصادية بشكل مجاني أصولاً، وبلغت إجمالي المساحة التي تمت مكافحتها نحو 4 آلاف هكتار حتى تاريخه.

وفيما يخص حشرة الحلزون فقد تم مكافحة حوالي 30 هكتاراً في حقول المناطق ذات الرطوبة العالية، وذلك من خلال المكافحة الكيميائية وتخفيف مصادر زيادة الرطوبة والتخلص من الأعشاب الموجودة على أطراف الحقول.

وأما بالنسبة لدودة الزرع بين درويش أن الإصابات خفيفة ماعدا بعض الحقول ذات الفلاحات السطحية والتي لم يطبق فيها دورة زراعية و قد بلغت المساحة التي تم تنفيذ المكافحة فيها 40 هكتار.

وحول الإصابة بفأر الحقل اعتبر درويش أن الإصابات خفيفة ونشاط فأر الحقل محدود نتيجة المكافحة المستمرة باستخدام المبيدات والطعوم السامة من قبل المزارعين، علماً أنه تم مكافحة حوالي 1400 هكتاراً من الأراضي الزراعية من الفأر حتى تاريخه.

وأكد مدير الزراعة على تكثيف عمليات المراقبة والتحري عن الآفات المرضية والحشرية التي تصيب محصول القمح من خلال الجولات التي يتم القيام عناصر المديرية المختصين في كافة مناطق المحافظة.