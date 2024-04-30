معاناة مستمرة لشطرنج السويداء قبيل بطولة الجمهورية

السويداء- زياد عامر

أقامت اللجنة الفنية للشطرنج في السويداء بطولة المحافظة للشطرنج بهدف انتقاء الفريق الذي سيشارك في بطولة الجمهورية التي ستقام في اللاذقية.

رئيسُ اللجنة الفنية المهندس رفعت خضر أكد لـ”البعث” أن أجواء البطولة كانت إيجابية من حيث مشاركة 84 لاعباً ولاعبة من أندية (العربي، شهبا، شقا، الثعلة، القريا، الرحا، عمال السويداء، الشبيبة، مدد)، مبيناُ أن المنافسة كانت قوية وخاصة في فئة الذكور.

وكشف خضر أن المنغصات التي تواجه اللعبة كثيرة، موضحاً: توقيت البطولة كان غير مناسب مع قرب الامتحانات الدراسية، وأدى ذلك إلى غياب بعض اللاعبين إضافة لضيق المكان في الصالة الرياضية، مما جعلنا نقسم المشاركين إلى دفعتين، كما أن المشاركة في بطولة الجمهورية ستزيد المعاناة من حيث تأمين واسطة نقل وإذن السفر الذي مايزال 3000 ليرة فقط.

الجدير ذكره أن نتائج البطولة شهدت فوز ميلاد أبو فخر بالمركز الأول لفئة تحت 12 سنة للذكور وتمارة أبو حسون للإناث، أما بفئة تحت الـ 10 سنوات للذكور فقد جاء أولاً محمد العقلاني، تلاه رام زهر الدين، وبالإناث ندى جربوع ثم نور جربوع، وبفئة تحت الـ 8 سنوات للذكور سيف العفيف ثم إبراهيم الكفيري، وللإناث مرح جمول ثم غنى السيد، وأخيراً بفئة تحت الـ 6 سنوات فقد فاز بالمركز الأول بحر أبو حسون ثم عبد اللطيف الشيباني.