مع تهالك مولدات أفران حماة “الإدارة” تطالب بالحلول

حماة – منير الأحمد

تعاني مخابز محافظة حماة من قدم مولدات الطاقة المهتلكة نتيجة التشغيل المستمر في ظل انقطاع الكهرباء، إذ يوضح مدير فرع المخابز في حماة المهندس موفق العجمي أن أعطال المولدات المتكررة تربك العمل ،علماً أن كوادر الفرع تقوم بإجراء صيانات دورية لها لكن الصعوبة تكمن في إيجاد قطع تبديلية لها في السوق المحلية وإن وجدت فهي تكلف الإدارة مبالغ مالية كبيرة.

ودعا مدير الفرع إلى ضرورة البحث عن حلول مجدية من خلال تأمين خطوط كهربائية معفاة من التقنين لكافة الافران الآلية في المحافظة للتخفيف من عمل مولدات المخابز التي تعمل على مدار ال 24 ساعة دون توقف لاسيما أن هذه المولدات غير مخصصة للعمل لفترات طويلة أو تأمين مولدات جديدة ذات استطاعات تتراوح ما بين 200– 300 ك. ف ا وهذا الأمر سيقلل من الأعطال ويمكن تأمين القطع التبديلية لها في السوق المحلية وبأسعار مقبولة .

يشار إلى أن عدد المخابز في المحافظة يبلغ 12مخبزاً ويتم حالياً تجهيز مخبز عين الكروم في منطقة الغاب وسيتم وضعه بالخدمة التجريبية خلال الشهر المقبل.