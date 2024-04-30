مغن كندي يتبرع بـ 18 مليون رغيف لسكان غزة

تبرع المغني الكندي أبيل تسفاي المعروف بـ “ذا ويكند” بمليوني دولار لبرنامج الأغذية في قطاع غزة ما سيوفر 18 مليون رغيف خبز للسكان القطاع.

وخصص “ذا ويكند” سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مليوني دولار أخرى من صندوقه الإنساني XO لجهود الاستجابة الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي في غزة.

وسيوفر هذا الدعم أكثر من 1500 طن متري من دقيق القمح المدعم والذي يمكنه صنع أكثر من 18 مليون رغيف خبز يمكن أن يساعد في إطعام أكثر من 157,000 فلسطيني لمدة شهر واحد.

ويعتمد هذا التمويل على المبلغ الأصلي البالغ 2.5 مليون دولار، أي ما يعادل أربعة ملايين وجبة طارئة والذي وجهه “ذا ويكند” لاستجابة برنامج الأغذية العالمي لغزة في كانون الاول 2023.

وقد قدم 820 طنا متريا من الطرود الغذائية لإطعام أكثر من 173,000 فلسطيني لمدة أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك، وجه المغني نداء عاجلا إلى المعجبين، داعيا إياهم إلى تقديم ما في وسعهم من خلال التبرع لصالح جهود برنامج الأغذية العالمي في غزة.