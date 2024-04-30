منافسة ساخنة على بطاقتي التأهل إلى الدوري الكروي الممتاز

ناصر النجار

يغلق اليوم دوري الدرجة الأولى لكرة القدم كلّ أوراقه بمباراتي الإياب المؤهلتين إلى دوري الدرجة الممتاز ليكون الفائزان بديلين عن الفريقين اللذين هبطا هذا الموسم وهما: الحرية والساحل، والمنافسة على التأهل بين أربعة فرق وصلت إلى هذا الدور الفاصل لتلعب مباراتي ذهاب وإياب، وقد أنهت مباراتي الذهاب يوم الثلاثاء الماضي، واليوم تُقام مباراتا الإياب بدءاً من الساعة الرابعة عصراً، وسيلعب في المباراة الأولى على ملعب الجلاء في دمشق الشرطة مع ضيفه الهلال، الفريقان متقاربان في المستوى ولم يستطع أيّ فريق حسم الصراع في المباراة الأولى فانتهى اللقاء إلى التعادل السلبي، اليوم ستكون الاحتمالات مفتوحة على كل شيء، فالفريقان على بعد مسافة واحدة من التأهل، والمباراة تحتاج إلى جهد عالٍ وتركيز كبير، والفائز فيها من يستغل أخطاء منافسه، ومن الممكن أن تنتهي المباراة بفوز أحد الفريقين وقد تذهب إلى ركلات الترجيح إن تكررت نتيجة الذهاب بالتعادل السلبي ولا يوجد وقتين إضافيين في المباراة.

المباراة الثانية ستجري على الملعب البلدي في درعا بين الشعلة وضيفه خطاب، ولن تكون هذه المباراة أسهل من سابقتها، بل تحتمل الصعوبة الشديدة لحرص الفريقين على انتزاع بطاقتي التأهل، مهمّة الشعلة قد تكون أصعب ليردّ دين ضيفه الذي فاز في الذهاب بهدفين مقابل هدف، وسيؤازر الشعلة جمهوره وستكون أرضه معيناً له في هذه المباراة، لذلك من المفترض أن يستغل الشعلة كل العوامل ليحقق ما يريد ويتأهل إلى دوري الممتاز ولن يكون ضيفه خصماً سهلاً.

في الوقت نفسه سينتهي اليوم دوري شباب الممتاز، حيث تقام مباريات الإياب في دور تحديد المراكز، فيلتقي على اللقب في حلب على ملعب السابع من نيسان فريقا الحرية وأهلي حلب، وكان الحرية فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، وعلى المركزين الثالث والرابع يلتقي على ملعب حمص الصناعي فريقا الكرامة والجيش، والأفضلية للكرامة الذي فاز في الذهاب بهدف وحيد، ويلتقي على ملعب المدينة الرياضية الصناعي في اللاذقية حطين مع الطليعة على المركزين الخامس والسادس، ومباراة الذهاب ابتسمت للطليعة الذي فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويلتقي على ملعب كفر عايا في حمص الوثبة مع النواعير على المركزين التاسع والعاشر، وتعادل الفريقان في الذهاب بهدفين لمثلهما، وكان جبلة نال المركز السابع بفوزه على تشرين بركلات الترجيح 4/2 بعد التعادل بهدف لهدف، وعلى المركزين الأخيرين حسم الوحدة مباراة الذهاب على حساب فريق الشرطة بهدفين مقابل هدف.