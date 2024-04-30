مهرجان دولي فريد من نوعه في إنكلترا

تُقيم إنكلترا سنوياً مهرجاناً دولياً لاختيار أفضل مربّى للبرتقال خلال شهر نيسان، تهتم فيه لجنة التحكيم المختارة بأدّق التفاصيل من اللون إلى الوعاء، مروراً بنكهة المربّى البريطانية المميزة.

وتحت أنظار عاشق مربّى البرتقال دبدوب بادينغتون بالحجم الطبيعي، يقام المهرجان في قصر بُنيَ قبل قرون في منطقة البحيرات الإنكليزية ليك ديستريكت، التي أدرجتها اليونسكو العام 2017 في قائمة مواقع التراث العالمي.

في داخل القصر، تحت صور أسلاف العائلة التي تملكه، اصطفت أوعية المربّى التي فازت في مسابقة دالمين العالمية لمربّى البرتقال.

ويعطي أعضاء لجنة التحكيم الذين يختارون الفائزين ملاحظات في غاية الدقة، فهذا المربّى في نظرهم “ذو لون جميل”، وذاك الوعاء “يجب أن يكون ممتلئاً”، وذيّاك “ممتاز، لكنه عَكِر قليلاً”.