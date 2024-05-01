اتحاد القوة البدنية يواصل نشاطاته وحضور جيد في دورات التأهيل

المحرر الرياضي

أنهى اتحاد القوة البدنية كافة التحضيرات لإقامة بطولة الجمهورية للإناث التي ستنطلق اليوم في صالة رفع الأثقال في مدينة الفيحاء الرياضية في دمشق.

رئيس اتحاد اللعبة بلال بحصاص أكد ل “البعث” أن الأيام الماضية شهدت استنفار كافة الكوادر لتوفير ظروف استضافة بطولة متميزة من الناحية التنظيمية مع الأمل أن تكون الجوانب الفنية في أفضل حالاتها، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون المشاركة جيدة عددياً في ظل إقامة أغلب المحافظات لبطولاتها والتي أظهرت مستويات جيدة للغاية.

وكشف بحصاص أن البطولة ستكون للفئات العمرية الأنثوية كافة (ناشئات، شابات، سيدات، ماسترز) حيث حاول الاتحاد أن تكون بطولات الرجال والسيدات في أوقات مختلفة لضمان سيرها بشكل جيد تنظيمياً وعدم ضغط المشاركين بالوقت ما يؤثر على السوية الفنية، لافتاً إلى أن بطولة فئات الذكور التي جرت قبل نحو شهرين لم تشهد أي مشاكل تنظيمية أو تحكيمية مع مستويات جيدة جداً وأرقام مبشرة لقادم الأيام.

وحول بقية نشاطات الاتحاد أوضح بحصاص أن دورات تأهيل وترفيع المدربين والحكام لم تتوقف حيث بلغ عددها منذ تعيين الاتحاد قبل أقل من عام خمس دورات أقيمت في عدة محافظات وسط إقبال جيد من الكوادر، مبيناً أن الدورة التي جرت في حلب خلال الأسبوع الماضي كانت مميزة بحضور عدد كبير من الدارسين الذين أظهروا رغبة في تعلم كل جديد يخص اللعبة من نخبة من المحاضرين وأبطال اللعبة السابقين.

وشدد رئيس الاتحاد على أن آلية الترفيع المدربين والحكام اعتمدت على معايير معينة ومنها خضوع المدربين والحكام الحاصلين على شهادات من اتحادات أخرى في الفترة التي سبقت تأسيس اتحاد القوة البدنية لدورات الاتحاد الحالي والنجاح في الامتحانات لتثبيت درجاتهم أو ترفيعهم بما يضمن درجة عالية من الشفافية والعدالة دون التفريط بالشروط الضرورية للمدرب والحكم المؤهل.