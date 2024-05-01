المقاومة اللبنانية تستهدف انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت
بيروت-سانا
أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا صباحا انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية”، مشيرة إلى تحقيق إصابات مباشرة ضمن صفوفهم.
ونفذت المقاومة أمس 8 عمليات ضد مواقع العدو الإسرائيلي وتجمعات جنوده عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة.