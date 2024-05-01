المقاومة اللبنانية تستهدف انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا ‏صباحا انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية”، مشيرة إلى تحقيق إصابات مباشرة ضمن صفوفهم.

ونفذت المقاومة أمس 8 عمليات ضد مواقع العدو الإسرائيلي وتجمعات جنوده عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة.