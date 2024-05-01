بمشاركة عربية ودولية… انطلاق المؤتمر الحادي والأربعين لجمعية أطباء العين

دمشق – بسام عمار

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الحادي والأربعين للجمعية السورية لأطباء العين بمشاركة عدد كبير من الاختصاصيين من سورية، وبعض الدول الشقيقة والصديقة، بفندق الشيراتون دمشق، حيث يستمر المؤتمر لثلاثة أيام، وستلقى فيه العديد من المحاضرات العلمية التخصصية، مع استعراض كل جديد في طرق العلاج.

وبين وزير الصحة الدكتور حسن الغباش، أن الوزارة تولي طب العيون كل الحرص والاهتمام، حيث بلغ عدد الخدمات العينية المقدمة بشكل مجاني أو شبه المجاني العام الماضي ما يقارب المئة ألف خدمة عينية، منها أكثر من إحدى عشر عملية جراحية عبر تسعة وعشرين مشفى، ثلاثة منها تخصصية، في دمشق وحمص وحلب، إضافة إلى تقديم العديد من المراكز الصحية للخدمات المتعلقة بطب العيون، مضيفاً: إنه خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ عدد الخدمات المقدمة أكثر من واحد وعشرين ألف خدمة.

وأشار إلى أن تعزيز الواقع الصحي وتوفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتحكم بالأمراض هاجس دائم لدى وزارة الصحة، مبيناً أنه، وصل عدد الخدمات الصحية المقدمة العام الحالي ما يقارب ستة ملايين ونصف المليون، رغم تعدد الجبهات وتعاظم التحديات التي تتعرض لها البلاد طيلة الأعوام الماضية.

وتابع الوزير: ننظر إلى عملكم وعمل بقية العاملين في القطاع الصحي بكل فخر، ورعاية الوزارة لهذه الفعالية الهامة هو تأكيد وإقرار لعنوان رئيسي للوزارة، وهو التشاركية الفعالة وتوطين مبدا تلازم العلم والممارسة والبحث العلمي الذي يشكل الأساس الناجح للارتقاء بالمهنة وتوسيع آفاقها، مؤكداً دعم الوزارة لعمل الجمعيات لتحقيق أهدافها وتطوير اختصاصاتها وخدمة المرضى.

بدوره، نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي، أكد على أهمية المؤتمرات العلمية الطبية كمنابر علمية لعرض الجديد في مجال اختصاصاتها الطبية في ظلّ التطور الكبير الذي يشهده البحث العلمي وطرق العلاق وتطور الأجهزة المستخدمة، وبالتالي هذه المؤتمرات تساهم في عملية التعليم الطبي المستمر وتكريس ثقافة البحث والتقصي لدى المشاركين فيها، مشيراً إلى أهمية المؤتمر لجهة المشاركين والمادة العلمية المقدمة وازدياد عدد المصابين بالأمراض العينية.

ولفت إلى أن النقابة تولي المؤتمرات العلمية كل الأهمية، كما تمت إقامة العديد منها وكانت نتائجها مهمة، وخلال الفترة القادمة هناك المزيد منها، منوهاً باستعداد النقابة لتقديم كل الدعم والعون لانجاح هذه المؤتمرات.

وأكد رئيس الجمعية الدكتور أنس الجرد، مساعي الجمعية المتواصلة لعقد مؤتمراتها بشكل سنوي، لما تحققه من فائدة علمية للمشاركين، حيث يعرض فيه الجديد في الاختصاص والعلاج وطرق التشخيص، إضافة إلى اجانب الاجتماعي لجهة التعارف بين المشاركين، مضيفاً: إن مؤتمر اليوم فيه مشاركين من العراق ولبنان واليمن والكويت ومصر وروسيا.

ونوه بأنه سيتم إجراء عمليات تدريبية على هامش ورشات العمل المرافقة للمؤتمر، مشيداً بأهمية المعرض المرافق للمؤتمر والتجهيزات المعروضة فيه.

حضر المؤتمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم وحشد كبير من الأطباء.