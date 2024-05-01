تكريم عمال المخابز والصحة بالقنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

بمناسبة عيد العمال العالمي، وتقديراُ لجهودهم في خدمة الوطن والمواطنين، كرّم اتحاد عمال القنيطرة عدداً من عمال المخبز الاحتياطي، ومستشفى الشهيد ممدوح أباظة، ومديرية صحة القنيطرة

وقدّم رئيس اتحاد عمال محافظة القنيطرة أحمد السعدية بهذه المناسبة التهاني للعمال المناوبين في مواقع عملهم، مثنياً على جهودهم في بناء الوطن وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

ولفت السعدية إلى الدور المهم للطبقة العاملة في كل قطاعات العمل، منوهاً بالتضحيات والشهداء والجرحى من العمال الذين ارتقوا أثناء أداءهم لواجبهم الوطني المهني، ودورهم في عمليتي البناء والتنمية لأن كل عامل في موقع عمله يمثل وحدةً ولبنةً في منظومة بناء سورية الحديثة.

وأشار رئيس نقابة عمال الصحة الرفيق صايل الصالح إلى أهمية استمرار العمال بتقديم الخدمات للمواطنين خلال العطل الرسمية والأعياد، مشيراً لتواصل اتحاد العمال معهم، لتحفيزهم على العمل والإنتاج، والاستماع إلى همومهم ومشاكلهم، والسعي لحلها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد العمال أنهم سيواصلون العمل، وببذلون الجهود للارتقاء بعملهم خدمة للواطن والمواطن.