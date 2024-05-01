رحيل حزين لنجم كرة تشرين السابق عبد الله مندو

اللاذقية- خالد جطل

ودعت جماهير الكرة السورية لاعب تشرين ومنتخبنا الوطني السابق عبد الله مندو الذي توفي أمس الأول إثر نوبة قلبية تعرض لها وهو يلعب مباراة كرة قدم في ملاعب نادي تشرين .

وكان الراحل وفياً للكرة و ويمارسها بشكل دائم مع مجموعة من اللاعبين ورفاق دربه، وسبق للراحل تمثيل منتخبنا الوطني للشباب في كأس العالم 1991 وسجل هدفاُ بمرمى استراليا كما وتمت دعوته لمنتخب الرجال.

بدأ المندو مشواره بكرة القدم بفرق المراحل العمرية بنادي تشرين وتدرج من الأشبال للناشئين إلى الشباب لينتقل مبكراً ويلعب لفريق الرجال.

تميز المندو بمهاراته الفردية والسرعة والمحاورة واللعب بالرأس والقدمين ما جعله ورقة رابحة لكل المدربين الذين تولوا تدريب تشرين، ولم يترك المندو البحارة منذ بدأ كرة القدم ورفض الانتقال إلى أندية محلية أخرى باستثناء موسم واحد انتقل به إلى لبنان ولعب لفريق شباب الساحل موسم 1997 ليعود بعدها الى تشرين وينهي مشواره بناديه الأم.

وكان للمندو حضوره بين أقرانه واللاعبين الذين دربهم حيث وصفه نجم الكرة السورية الكابتن عبد القادر كردغلي باللاعب المجتهد الذي فرض نفسه بالملاعب وكان متميزاً ومحبوباً وملتزماً، عرفه الجميع بأخلاقه وطيبة قلبه ومساعدته وختم بأن تفاصيل كثيرة كانت تجمعهم سوية ومنها صلة القرابة والعائلة التشرينية الواحدة وحب الجماهير .

الكابتن أحمد كردغلي رفيق دربه وصف رحيل المندو بالصاعقة وانه حتى الآن غير مصدوم بالخبر، مضيفاً :كان نجماً داخل وخارج الملعب، هادئ طيب القلب محبوباً من الجميع حتى منافسيه، كان رحمه الله أيقونة كرة تشرين ونجمها بلا منازع، أعطى الكثير لناديه الأم لاعباً ثم مدرباً، المندو رحل جسداً لكنه سيبقى مثلاً أعلى لأجيال الكرة التشرينية لسنوات طويلة.

يذكر ان المندو من مواليد 1969 وساهم بتتويج رجال تشرين بالتتوبج بلقب الدوري موسم 2022وهو مساعد للمدرب.