شويغو يؤكد ضرورة زيادة حجم ونوعية الأسلحة والمعدات المسلمة للجيش الروسي

وذكرت وكالة تاس أن شويغو تلقى خلال اجتماع في مقر مجموعة القوات المشتركة تقارير حول الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة ومواصلة المجموعات القتالية تنفيذ مهامها حسب التوجهات العملياتية، وفق الخطط المرسومة.

ووجه شويغو باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليص زمن صيانة وإصلاح المعدات العسكرية، وزيادة إمدادات قطع الغيار في مناطق القتال ومناطق الدعم.

كما اطلع شويغو أيضاً على أسلحة جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة الأوكرانية، ونتائج تطوير أسلحة أخرى لزيادة كفاءة القتال ضد هذه الطائرات.