وزير الكهرباء يتفقد محطة الزارة في حماة

حماة – حسان المحمد

عزا وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل سبب تردي الواقع الكهربائي إلى صعوبة تأمين المشتقات النفطية والاستهلاك الكبير وخاصة فترة الأعياد، كاشفاً في تصريح لـ “البعث ” أن التوريدات ستصل بدءاً من 15 أيار الحالي.

تصريح الوزير جاء على هامش تفقده، برفقة رئيس اتحاد العمال جمال القادري ومحافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة، واقع محطة الزارة، إذ أوضح أن أعمال صيانة المحطة تجري بجهود عمال وخبرات وطنية، ما أدى لتوفير كمية كبيرة من القطع الأجنبي، لافتاً إلى إعادة الرافعة “350 طن” للخدمة وصيانتها بكلفة 15 مليون ليرة سورية بعد أن كانت عروض صيانتها لاتقل عن 240 ألف يورو.

وأكد القادري أن ما تم مشاهدته في محطة الزارة هو مبعث للفخر، فهناك جهد كبير يبذل لإعادة تأهيل المحطة.

بدوره المحافظ شدد على ضرورة زيادة كميات الكهرباء لمحافظة حماة، لما لها من أهمية زراعية وصناعية، فالكمية المخصصة لحماة والمقدرة بـ 8% من حصة المحافظات غير كافية لاسيما مع حاجة المزروعات للسقاية في الوقت الراهن، وخاصة القمح.

وأوضح المهندس أسد محفوض، مدير التشغيل في محطة تغذية الزارة الكهربائية، أن استطاعة المحطة، التي هي من طراز ميتسوبيشي، تقدر بـ 220 ميغا واط: المجموعة الأولى باستطاعة 195 ميغا واط، والمجموعة الثانية باستطاعة 951 ميغا واط، بينما خرجت المجموعة الثالثة عن الخدمة بتاريخ 13 نيسان لتدخل في برنامج الصيانة العامة لإعادة تأهيلها بعد أن كانت استطاعتها 100 ميغا واط، ما أدى لخسارة كبيرة في الإنتاج والاستخدام النوعي للوقود. وتشمل الصيانة المولد ودارات المرجلة الرئيسية، مشيرا إلى ان الحرب الاقتصادية على سورية ولدت كوادر فنية عالية الأداء تمرست بأعمال الصيانة والتشغيل بما يحاكي الشركات الصانعة.

وفي نهاية الزيارة كرم الوفد عمال المحطة بمناسبة عيد العمال.