العاصفة الغبارية لم تحدث أضراراً في الحسكة

الحسكة -اسماعيل مطر

لم تحدث العاصفة الغبارية أية أضراراً بالمحاصيل الزراعية في محافظة الحسكة لاسيما أنها وصلت لأطراف المحافظة بشكل خفيف حسب تأكيدات مدير الزراعة المهندس علي خلوف الذي أوضح أن الأمطار الهاطلة بعد العاصفة الغبارية تفيد محصول القمح الذي لا يزال في مرحلة اكتمال و نضوج، لافتاً إلى أن محصول الشعير في الجنوب انتهى و اغلب المساحات المزروعة بهذا المحصول غير قابلة للحصاد نتيجة موجة الحر الشديدة.

يشار إلى أن عمليات حصاد الشعير بدأت في منطقتي تل براك وتل حميس ولكن بمساحات قليلة ومن المتوقع أن يبدأ الحصاد بشكل عام لمحصولي القمح والشعير منتصف الشهر الحالي .