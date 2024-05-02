2-مايو-2024
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سورية تشارك في المشاورات الإقليمية لأمناء اللجان الوطنية العربية

بشار المحمد

مسقط-سانا    

بمشاركة سورية انطلقت أمس في العاصمة العمانية مسقط المشاورات الإقليمية لأمناء اللجان الوطنية العربية.

وتهدف المشاورات التي شارك فيها عن الجانب السوري أمين عام اللجنة الوطنية السورية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور نضال حسن إلى مناقشة الموضوعات ذات الأولوية بالمنطقة العربية في إطار أولويات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسكو” وتعزيز التعاون الإقليمي والعلاقات بين اللجان الوطنية في المنطقة العربية ومكاتب اليونيسكو الميدانية.

وتضمنت الجلسة الإجرائية للمشاورات انتخاب رئيس الاجتماع ونوابه والمقررين حيث انتخبت سورية مقرراً للاجتماع ثم ناقش المشاركون البنود المدرجة على جدول الأعمال، وخصصت جلسات العمل اليوم لبحث المخاطر والفرص الحالية والمستقبلية في المنطقة العربية، ودور اليونيسكو وقيمتها المضافة في المنطقة العربية، وتداعيات هذه المناقشات على برنامج اليونيسكو المستقبلي.

وستتضمن مناقشات يوم غد التركيز على نقاط القوة والدور الإستراتيجي للجان الوطنية خلال الفترة القادمة ومقترحات لدور أمانة اليونيسكو في تعزيز مشاركة اللجان في برنامجه المقبل وآلية تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية العربية والإفريقية.

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