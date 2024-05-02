في عيدهم… تكريم العمال المنفذين لنفق المواساة وعمال حسياء الصناعية

دمشق-حمص-سانا

بمناسبة عيد العمال، كرم الاتحاد العام لنقابات العمال بالتعاون مع محافظة دمشق العمال الذين شاركوا في تنفيذ نفق وعقدة المواساة تقديراً لجهودهم وعملهم، كما كرم اتحاد نقابات عمال حمص 50 عاملاً من العمال المميزين في عدد من منشآت القطاع الخاص بالمدينة الصناعية بحسياء.

وبين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري في تصريح للصحفيين إلى أن عمال سورية خلال سنوات الأزمة تفوقوا على كل الظروف الصعبة وأبدعوا في مواقع كثيرة وحققوا إنجازات كبيرة، وأداروا عجلات الإنتاج في مواقع عملهم بإمكانيات بسيطة وانتصروا على الإرهاب والحصار، منوهاً بأن التكريم أقل ما يمكن فعله تقديراً للعمال الذين ساهموا في هذا الإنجاز الذي قدم حلاً مرورياً وجمالياً للمنطقة.

وفي تصريح مماثل نوّه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بالجهود الكبيرة التي بذلها العمال في زمن قياسي وبخبرات وطنية وقدموا نموذجاً في الإبداع والتفاني بالعمل وهذا يدل على انتمائهم وحبهم لوطنهم، مشيراً إلى أن تكريم هؤلاء العمال هو تكريم لكل عامل في موقع عمله.

من جهته، قال محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي: إننا نكرم جنوداً حقيقيين أنجزوا هذا المشروع الذي كان بمثابة رسالة أن سورية بخير وأوجد الحل لعقدتين مروريتين، لافتاً إلى أن المشروع تضمن إحداث حدائق وساحة، وتأهيل جميع محاور النفق، وأشار كريشاتي إلى أن المحافظة تقوم بإعادة تأهيل المتحلق الجنوبي بين العقدتين السادسة والثامنة، والعمل جار حالياً على تركيب المخمدات وفواصل التمدد بينهما وخلال 3 أشهر يكون المشروع منجزاً بالكامل، كما تقوم بالتعاون مع جامعة دمشق بدراسة مشروع نفق المجتهد وباب مصلى وسيتم تقديم الدراسة وفق جدوى اقتصادية كون هذا التقاطع هو الأشد ازدحاماً حالياً على مستوى دمشق.

وفي حمص، أكد رئيس اتحاد عمال المحافظة حافظ خنصر على دور العمال الرائد في القطاع الخاص كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنتاج وتطويره، مشيراً إلى التنسيق الدائم مع فعاليات القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق مصلحة العمل والعمال.

بدوره لفت مدير عام المدينة الصناعية المهندس عامر خليل إلى وجود برنامج سيتم تنفيذه هذا العام بالتشارك مع اتحاد العمال يتعلق بالتدريب والتأهيل للكوادر العمالية.

من جهتهم أعرب عدد من العمال المكرمين عن شكرهم للتكريم، مؤكدين حرصهم وسعيهم الدائم لبذل كل الجهود في سبيل الحفاظ على استمرار العمل في منشآتهم واستعدادهم للمشاركة في إعادة إعمار الوطن.